Adıyaman\'da Motosiklet Hırsızlığı

Adıyaman'da park halindeki motosiklet çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Vartana bölgesinde Enes S.'ye ait 02 AFB 330 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Bir süre sonra motosikletin yerinde olmadığını fark eden Enes S., durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede incelemelerde bulundu. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin çaldığı motosikletin izine şu ana kadar ulaşılamazken, polis hem çalıntı aracı hem de şüphelileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN