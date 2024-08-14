Adıyaman\'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yenimahalle Namık Kemal Caddesi üzerinde Muhammed Yalvaç idaresindeki 02 ADD 720 plakalı motosiklet, İstasyon Caddesi kavşağından Muhammed Mustafa Yıldırım idaresindeki 02 AMK 421 plakalı motosikletle çarpıştı. Yaşanan kazada her iki motosiklet sürücüsü de yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN