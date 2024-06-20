Adıyaman'da Nefes Kesici Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
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Adıyaman'da Nefes Kesici Kurtarma Operasyonu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 200 metre yükseklikte bulunan uçurumdan düşen genç için havadan ve karadan gerçekleştirilen kurtarma operasyonu büyük bir heyecana sahne oldu. Yaralı genç sağ salim kurtarıldı. Genç çocuğun bulunduğu yerin sarp kayalıklardan oluşması nedeniyle helikopter kullanılamadı ve operasyon karadan yürütüldü. Yaklaşık 5 saat süren operasyon sonucunda genç köy meydanına kadar taşındı ve hastaneye sevk edildi.

20.06.2024 22:44
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Adıyaman'da nefes kesen kurtarma operasyonu böyle görüntülendi

Kurtarma operasyonu hem havadan hem de karadan yürütüldü

200 metre yüksekliğinde can pazarı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, 200 metre yüksekliğinde bulunan uçurumdan aşağıya yuvarlanan genç için hem havadan hem de karadan başlatılan kurtarma operasyonu nefes kesti. Yaralı genç sağ salim kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Kocahisar Köyü yakınlarında bulunan 2 bin yıllık Yeni Kalenin (Eski Kahta Kalesi) etrafında gezinen 17 yaşındaki Yusuf Menekşe, dengesini kaybetmesi sonucu 200 metre büyüklüğündeki uçurumdan yuvarlandı. Genç çocuk sarp kayalıklardan yuvarlanarak Şeytan Köprüsü yakınlarındaki dere yatağı kenarına düştü. Yusuf Menekşe'nin düştüğünü fark eden köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Durum üzerine olay yerine jandarma ekipleri, sağlık ekipleri, AFAD Ekipleri ve UMKE sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yoğun mücadeleleri sonucunda Yusuf Menekşe'ye ulaşıldı. Kafada darbe, kolda kırık ve açık yaraları bulunan Yusuf Menekşe'nin biran önce hastaneye ulaştırılması için ekipler bu defa nefes kesen operasyon başlattı.

Yaralı çocuğun bulunduğu yerin sarp kayalıklardan oluşması nedeniyle olay yerine helikopter istendi. Malatya'dan havalanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter Şeytan Köprüsü civarında yolun kesilmesiyle karayolun indi. Hastanın helikopterin bulunduğu alana getirilememesiyle helikopter tekrardan havalanarak yaralıyı almak için inebileceği yer aradı. Bölgenin helikopter inişine uygun olmaması sonucu helikopter dakikalarca havada uygun alan aradı. Dere yatağından ilerletilen ve yaklaşık 5 saat süren kurtarma operasyonunda helikopter için uygun yer bulunmayınca helikopter havalandığı Malatya'ya geri dönmek zorunda kaldı. Karadan yürütülen kurtarma operasyonunda bulunan ekipler, hastayı yaklaşık 1,5 kilometre dağlık alanda taşıyarak köy meydanına kadar getirdi. Nefes kesen operasyon sonrası ambulansa alınan Yusuf Menekşe, Kahta ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Yusuf Menekşe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan yapılan kurtarma çalışmaları ve hastanın durumu hakkında bilgi veren Adıyaman İl Acil Ambulans Servisi Başhekimi Doktor Mehmet Akatay, " Arkadaşlar bizlere ihbar geldi. 112 ekibimiz buraya ulaştı, kendisinin bizlere ulaşamayacağını, kayalıklardan düştüğünü söyledi. Yaklaşık 200 metreden bahsettiler. Hemen AFAD ve UMKE'ye bilgi verdik. AFAD ve UMKE vardığında ulaşımları gerçekten çok çok zor oldu. Ekipler aşağıya indi ama bu defa yukarıya çıkamayacaklarını söylediler. Farklı alternatif bir yolda yaklaşık 1,5 kilometrelik bir patika yoldan yürütülerek bulunduğumuz bu zemine getirildi. Helikopter ambulansımız geldi Malatya'dan yalnız indirebileceğimiz bir alan olmadığı için ve karanlıkta bastırdığı için helikopter geri gitmek zorunda kaldı.

Hastayı ilk aldığımızda tansiyonu düşüktü, biz sıvı tedavisini verdik. Şuan kafa travması mevcut, kolda fraktör (kırık mevcut, kolda açık yarası var. Yalnız şuanda görünüşe göre hayati tehlikesi yok, kafa travması ciddi değil. Çok şükür verilen semptomlar bu şekilde" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Nefes Kesici Kurtarma Operasyonu - Son Dakika

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