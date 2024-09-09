Domuza Çarpan Araçta Maddi Hasar

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Adıyaman'da bir otomobil, aniden yolan çıkan domuza çarptı. Kazada domuz telef olurken otomobilde ise maddi hasar meydana geldi

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Şanlıurfa karayolu 20. kilometrede yola aniden çıkan bir domuza otomobil çarptı. Otomobilin çarpmasıyla domuz telef olurken otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

Kaza sonrası yoldan geçen sürücüler bir başka kazanın yaşanmaması için telef olan domuzu yol kenarına çekti. - ADIYAMAN