Adıyaman'da Silahlı Saldırı: Bir Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Silahlı Saldırı: Bir Yaralı

Adıyaman\'da Silahlı Saldırı: Bir Yaralı

Adıyaman'da iş yerinde oturan M.P., gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

02.01.2025 01:01
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Adıyaman'da, gece saatlerinde iş yerinde otururken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi Flamingo Caddesi yakınlarında faaliyet gösteren bir iş yerinde oturan M.P. isimli kişi, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan M.P., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan M.P.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Silahlı Saldırı: Bir Yaralı - Son Dakika

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