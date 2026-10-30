Adıyaman\'da su basan evdeki 2 yaşlı kadın itfaiye ekiplerince pencereden kurtarıldı.

Adıyaman'da etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle su basan evde mahsur kalan 2 yaşlı kadın, itfaiye ekiplerinin pencere korkuluklarını sökerek gerçekleştirdiği çalışmayla kurtarıldı.

Olay, Adıyaman merkez Ulu Cami Mahallesi'nde bulunan Adıyaman Kilisesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları, mahallede bulunan bir evi bastı. Evin içerisine dolan sular nedeniyle içeride bulunan 2 yaşlı kadın mahsur kaldı.

Kendi imkanlarıyla evden çıkamayan yaşlı vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri yetişti. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, suyla dolan eve girişin güç olması nedeniyle kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler, evin pencere korkuluklarını sökerek mahsur kalan yaşlı kadına ulaştı. İtfaiye ekiplerinin dikkatli çalışmaları sonucunda 2 yaşlı kadın, pencereden çıkarılarak güvenli alana alındı.

Şiddetli sağanak yağışın etkili olduğu mahallede, evin çevresindeki cadde ve sokakların da yağmur sularıyla kaplandığı görüldü. Daha sonra olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından su tahliye çalışmaları gerçekleştirildi.