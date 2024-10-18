Adıyaman\'da Yol Verme Kavgası

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Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan yol verme kavgasına polis ekipleri müdahalede bulundu.

Edinilen bilgilere göre kavga, Hocaömer Mahallesi Sümer Meydanı yakınlarında çıktı. İki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince kavga eden şahıslara müdahale edildi. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda şahıslar polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı. - ADIYAMAN