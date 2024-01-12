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Adıyaman Gölbaşı'nda Sivil Polis Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 2'si Polis 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman Gölbaşı'nda Sivil Polis Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 2'si Polis 4 Kişi Yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada, sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada 2'si polis olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Yaralılar Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman Gölbaşı\'nda Sivil Polis Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 2\'si Polis 4 Kişi Yaralandı
12.01.2024 - 11:08,  Güncelleme: 11:20
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sivil polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si polis, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş Çağlayancerit ile Gölbaşı ilçe sınırında meydana geldi. Polis memuru Muhammet D. yönetimindeki sivil plakalı hafif ticari polis aracı Söğütlü Mevki bölgesinde, karşı yönden gelen Murat K. yönetimindeki 44 LE 305 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Murat K., Gülsüm K. isimli şahıslar ile polis memurları Muhammed D. ve Muzaffer B. yaralı olarak Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman Gölbaşı'nda Sivil Polis Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 2'si Polis 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman Gölbaşı'nda Sivil Polis Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 2'si Polis 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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