Adıyaman Kahta'da 2 elektrik işçisine çarpan sürücü kaçtı, kalbi duran hayata döndü - Son Dakika
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Adıyaman Kahta'da 2 elektrik işçisine çarpan sürücü kaçtı, kalbi duran hayata döndü

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Adıyaman Kahta\'da 2 elektrik işçisine çarpan sürücü kaçtı, kalbi duran hayata döndü
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Adıyaman Kahta'da yolun karşısına geçmek isteyen 2 elektrik işçisine araç çarptı. Kalbi duran 38 yaşındaki işçi müdahaleyle hayata döndürüldü, hayati tehlikesi sürüyor. Diğer işçinin vücudunda kırıklar oluştu; sürücünün kaçtığı öğrenildi, polis ve jandarma sürücüyü arıyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen 2 elektrik işçisine araç çarptı. Kazada kalbi duran 38 yaşındaki işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülürken, sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kaza, eski Kahta-Diyarbakır kara yolu Musa Peygamber Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, özel bir şirkette çalışan elektrik işçileri, yol kenarındaki şantiyeye geçmek istedikleri sırada arkadan gelen bir aracın çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle kalbi duran 38 yaşındaki Kamuran Aydın'a olay yerinde müdahale edildi. Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın'ın, doktorların müdahalesiyle kalbinin yeniden çalıştığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Kazada yaralanan 27 yaşındaki İsmail Yıldız'ın ise çarpmanın etkisiyle savrulduğu ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar oluştuğu belirtildi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için polis ve jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaAdıyamanGüncelKahtaSon Dakika

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