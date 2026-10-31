Adıyaman Kahta\'da iki aracın vitrine çarptığı anlar kamerada, 2 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, 29 Ekim 2026 tarihinde Kahta ilçesi Fırat Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüphan Çavuş yönetimindeki 02 AEV 708 plakalı otomobil ile Melisa Türk idaresindeki 35 BVD 59 plakalı otomobil çarpışmıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobiller kaldırıma aşıp bir iş yerinin vitrinine çarparak durabildi. Kazada sürücülerden Melisa Türk ile araçta bulunan Ecrin Naile Tur yaralanmış ve yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kazanın ardından olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 2 otomobilin çarpışması ve çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkarak iş yerinin vitrinine çarpması yer aldı.