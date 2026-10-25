Adıyaman Kahta'da kavşakta iki otomobilin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman Kahta'da kavşakta iki otomobilin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

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Adıyaman Kahta\'da kavşakta iki otomobilin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Serhat Y. (47), yönetimimdeki 02 ER 200 plakalı otomobil ile Bekir Ç. (44) yönetimindeki 35 AYB 658 plakalı otomobil Gölgeli (Bavdul) köyü kavşağında kavşakta çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Kahta Devlet Hastanesiİnceleme3. SayfaAdıyamanGüncelTrafikKahtaSon Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman Kahta'da kavşakta iki otomobilin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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