AFAD'dan Çığ Tatbikatı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

AFAD'dan Çığ Tatbikatı

Geniş Video İzle

AFAD, Van'da çığ tatbikatı gerçekleştirerek yaşam sinyal cihazını etkin bir şekilde test etti.

01.02.2025 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- AFAD'dan 'yaşam sinyal cihazı' ile çığ tatbikatı

VAN - Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü öncülüğünde; Sivas, Diyarbakır, Siirt ve Ağrı'dan gelen personelin katılımıyla gerçekleştirilen çığ tatbikatında, arama-kurtarma çalışmalarında kullanılan 'yaşam sinyal cihazı' etkin bir şekilde test edildi.

Türkiye'nin en fazla kar alan illerinden biri olan Van'da, çığ felaketlerine karşı önlem almak ve muhtemel can kayıplarını önlemek amacıyla AFAD tarafından düzenli eğitimler veriliyor. Bu kapsamda, Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitmenleri, çığ risklerine karşı hazırlıklı olmak amacıyla Van- Hakkari kara yolu üzerindeki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde 5 günlük bir eğitim programı düzenledi.

Eğitime katılan personellere, çığ riski analizi, çığ bölgesinde güvenli çalışma yöntemleri, arama-kurtarma ekipmanlarının doğru kullanımı ve operasyon sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı bir şekilde aktarıldı. Programın sonunda, 70 metrelik bir alanda 16 metre derinliğe kadar sinyal alabilen ve 240 saat alıcı, 340 saat verici modunda çalışabilen yaşam sinyal cihazı kullanılarak tatbikat gerçekleştirildi. Ekipler, cihazın yardımıyla kar kütlesi altında kalan sinyalleri başarılı bir şekilde tespit etti.

Tatbikatın ardından yapılan değerlendirmede, ekiplerin olaylara daha hızlı ve etkili müdahale edebilmesi için bu tür eğitimlerin büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: İHA

Teknoloji, 3-sayfa, Sağlık, Yaşam, AFAD, Van, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa AFAD'dan Çığ Tatbikatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 Bunun adı eşkıyalık Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti
14:34 AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı
13:57 Kılıçdaroğlu ’’Tartışmalara son ver’’ dedi, Özel’den jet hızıyla yanıt geldi Kılıçdaroğlu ''Tartışmalara son ver'' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
11:22 Trump fena korkuttu 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
10:54 UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL’ye satıyorlar UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
18:02 RTÜK, NOW TV’ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi RTÜK, NOW TV'ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi
17:58 Türkiye’de de satılan antibiyotikte ’ölüm’ riski Raflardan toplatılıyor Türkiye'de de satılan antibiyotikte 'ölüm' riski! Raflardan toplatılıyor
17:55 İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı
17:38 Hatay’da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir Hatay'da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir
17:30 Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
17:04 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
16:56 Trump’tan bir garip uçak kazası açıklaması: Yüzmeye gitmemi mi istiyorsunuz Trump'tan bir garip uçak kazası açıklaması: Yüzmeye gitmemi mi istiyorsunuz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 15:06:12. #1.13#
SON DAKİKA: AFAD'dan Çığ Tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.