Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.54'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı belirtildi. Ankara'da ise herhangi bir etkisi hissedilmedi.
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10.07.2024 13:58:32. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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