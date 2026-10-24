AFAD, Tunceli'de günlerdir kayalıklarda mahsur kalan keçilerin inmesini sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

AFAD, Tunceli'de günlerdir kayalıklarda mahsur kalan keçilerin inmesini sağladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
AFAD, Tunceli\'de günlerdir kayalıklarda mahsur kalan keçilerin inmesini sağladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
AFAD, Tunceli\'de günlerdir kayalıklarda mahsur kalan keçilerin inmesini sağladı
Haber Videosu

Tunceli'nin Esentepe Mahallesi'nde sarp kayalıklarda günlerdir mahsur kalan keçiler, AFAD ekiplerinin hassas çalışmasıyla kurtarıldı. AFAD, keçilerin kayalıklardan inmelerinin sağlandığını ve her canın değerli olduğunu belirtti.

Tunceli'de sarp kayalıklarda günlerdir mahsur kalan keçiler, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Esentepe Mahallesi'nde sarp kayalıklarda keçiler mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler çalışma başlattı. Ekiplerin profesyonel ve hassas çalışması sonucu keçilerin kayalıklardan aşağıya inmeleri sağlandı.

AFAD tarafından yapılan paylaşımda, her canın değerli olduğu vurgulanarak, ekiplerin her koşulda görev yapmaya ve ihtiyaç duyulan her an müdahaleye hazır olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaTunceliGüncelYaşamAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mekke İttifakı’na Katar, Bahreyn ve Kuveyt de katılabilir Mekke İttifakı'na Katar, Bahreyn ve Kuveyt de katılabilir
Şarkıcı Nev hayatını kaybetti Şarkıcı Nev hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken sözler: Orayı bir dönem gazino olarak işlettiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Orayı bir dönem gazino olarak işlettiler
Yeni sektöre adım attı Wanda Nara’dan olay sahneler Yeni sektöre adım attı! Wanda Nara'dan olay sahneler
Cehennem Melekleri davasında karar Arabacı’ya ağır ceza Cehennem Melekleri davasında karar! Arabacı'ya ağır ceza
Somer Sivrioğlu’ndan ’ihanet’ iddialarına yanıt Somer Sivrioğlu'ndan 'ihanet' iddialarına yanıt
Antalya’da Altın Portakal korteji: Sanatçılar 5 kilometre boyunca halka çiçek dağıttı Antalya'da Altın Portakal korteji: Sanatçılar 5 kilometre boyunca halka çiçek dağıttı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci: Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak 6 kamu kurumunun ihmaliyle ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci: Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak 6 kamu kurumunun ihmaliyle ilgili
Eskişehir’de üniversite öğrencisine sokak ortasında yumruklu saldırı: Yarınki KPSS tehlikede Eskişehir'de üniversite öğrencisine sokak ortasında yumruklu saldırı: Yarınki KPSS tehlikede
21:55
İstanbul Barosu seçimlerinde ilginç anlar: Başkan adayı kürsüye çıkıp türkü söyledi
İstanbul Barosu seçimlerinde ilginç anlar: Başkan adayı kürsüye çıkıp türkü söyledi
21:48
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a esprili gönderme: Bunu duymasın
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a esprili gönderme: Bunu duymasın
21:38
Ertan Aydın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ertan Aydın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
21:18
6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay: Taziyeden dönüyorlarmış
6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay: Taziyeden dönüyorlarmış
21:01
Gölbaşı yolunda yayaya araç çarptı: Yaralıya ilk yardımı Vali Küçük ve Milletvekili Şan yaptı
Gölbaşı yolunda yayaya araç çarptı: Yaralıya ilk yardımı Vali Küçük ve Milletvekili Şan yaptı
20:59
Samsunspor evinde yıkıldı Süper Lig’in yeni lideri Amed oldu
Samsunspor evinde yıkıldı! Süper Lig'in yeni lideri Amed oldu
20:22
Netanyahu’dan Falkland Adaları’nın egemenliği konusunda Arjantin’e destek talimatı
Netanyahu'dan Falkland Adaları'nın egemenliği konusunda Arjantin'e destek talimatı
18:56
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci: Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak 6 kamu kurumunun ihmaliyle ilgili
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci: Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak 6 kamu kurumunun ihmaliyle ilgili
17:29
Cehennem Melekleri davasında karar Arabacı’ya ağır ceza
Cehennem Melekleri davasında karar! Arabacı'ya ağır ceza
16:13
Şarkıcı Nev hayatını kaybetti
Şarkıcı Nev hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 22:13:45. #.0.2#
SON DAKİKA: AFAD, Tunceli'de günlerdir kayalıklarda mahsur kalan keçilerin inmesini sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei