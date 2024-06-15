Afşin'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Elbistan- Göksun karayolu Çağılhan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 34 FB 4430 plakalı aracın sürücüsü Faik Karakoç direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil takla attı. Olay yerine çağrılan ambulans ve polis ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Faik Karakoç 112 ekipleri tarafından Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ