Afyonkarahisar Bolvadin'de otomobil tarlaya girip takla attı, sürücü yaralı kurtuldu - Son Dakika
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Afyonkarahisar Bolvadin'de otomobil tarlaya girip takla attı, sürücü yaralı kurtuldu

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, Dişli beldesi yakınlarında tarlaya girerek taklalar attı. Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkarak taklalar atıp, kağıt gibi ezilen otomobilin sürücüsü şans eseri kazayı yaralı atlattı.

Kaza, Bolvadin - Emirdağ karayolu Dişli beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.N. idaresindeki 32 ACN 743 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savruldu. Tarlaya girip taklalar atarak durabilen otomobili gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü S.N., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Trafik Kazaları3. SayfaBolvadinEmirdağOlaylarGüncelAfyonSon Dakika

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