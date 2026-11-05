Afyonkarahisar\'da 7 kişinin öldürülmesi sonrası Kütahya yolunda araçlar aranıyor

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 7 kişinin öldürülmesi olayının ardından, zanlının Kütahya istikametine gelebileceği ihtimali üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kütahya-Afyonkarahisar kara yolundaki polis kontrol noktasında araçlar durdurularak sürücülerin kimlik kontrolleri ve araç aramaları gerçekleştiriliyor.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından, zanlının Kütahya'ya gelebileceği ihtimali üzerine kentte güvenlik önlemleri artırıldı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, zanlının kaçış güzergahları üzerinde güvenlik tedbirlerini yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu üzerinde bulunan polis kontrol noktasında geniş çaplı denetim gerçekleştiriliyor.

Ekipler, Kütahya istikametine seyreden araçları tek tek durdurarak sürücülerin kimlik kontrollerini yapıyor. Kontroller sırasında araçların bagajları da aranırken, şüpheli görülen durumlara karşı titiz bir çalışma yürütülüyor.

Polis ekiplerinin kontrol noktasındaki uygulamalarında, araç içerisindeki kişilerin kimlik bilgileri incelenirken, araçlarda da arama yapılıyor. Özellikle zanlının Kütahya yönüne gelme ihtimaline karşı denetimlerin sıklaştırıldığı öğrenildi.

Kent girişinde ve kara yolu üzerinde alınan yoğun güvenlik önlemleriyle zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.