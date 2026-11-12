Sandıklı'da refüje devrilen tanker yandı, sürücü araçtan atlayarak kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sandıklı'da refüje devrilen tanker yandı, sürücü araçtan atlayarak kurtuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Sandıklı\'da refüje devrilen tanker yandı, sürücü araçtan atlayarak kurtuldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Sandıklı\'da refüje devrilen tanker yandı, sürücü araçtan atlayarak kurtuldu
Haber Videosu

Sandıklı ilçe girişindeki Ballık Kavşağı'nda kontrolden çıkan akaryakıt tankeri refüje devrilerek alev aldı. Yaralı sürücü yanan araçtan son anda atlayıp kurtularak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 30 ton akaryakıtın yandığı olayda kilometrelerce uzaktan görülen alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen akaryakıt tankerinde yangın çıktı. Şoförün yaralı olarak kurtulduğu olayda yaklaşık 30 ton akaryakıt alev alev yandı.

KAVŞAKTA REFÜJE DEVRİLDİ

Olay, Sandıklı ilçe girişi Ballık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 30 ton akaryakıt taşıyan tanker kontrolden çıkarak refüje devrildi. Bir anda yanmaya başlayan araçtan sürücü son anda atlayarak yaralı halde kurtuldu.

ALEVLER KİLOMETRELERCE UZAKTAN GÖRÜLDÜ

Büyüyen alevler kilometrelerce uzaktan görülürken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yangına müdahalesi sürerken yaralı sürücü ise bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA
SandıklıOtomobil3. SayfaİtfaiyeGüncelBallıkAfyonAfyonSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalyan danışman: Juventus, Osimhen için 30-40 milyon euro peşinat önerebilir İtalyan danışman: Juventus, Osimhen için 30-40 milyon euro peşinat önerebilir
Ronaldo’nun Fenerbahçe’ye transferi konuşuluyor: Hakan Safi’nin sponsor olacağı iddia edildi Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transferi konuşuluyor: Hakan Safi'nin sponsor olacağı iddia edildi
Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti Yıldız isim yolcu Emre Belözoğlu gelir gelmez biletini kesti! Yıldız isim yolcu
Emekliye ocakta iki aşamalı zam Yeni rakam hesaplandı Emekliye ocakta iki aşamalı zam! Yeni rakam hesaplandı
Mert Müldür Galatasaray’ın listesinde: Sözleşme yenilenmezse bonservissiz transfer Mert Müldür Galatasaray'ın listesinde: Sözleşme yenilenmezse bonservissiz transfer
Kavcıoğlu’nun ardından sıra onda mı Varank’tan olay mesaj Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj
İstanbul’da denizden servet çıktı Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu İstanbul'da denizden servet çıktı! Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu
Richarlison için Tottenham ile görüşen Trabzonspor’a 15 milyon euroluk bonservis talebi Richarlison için Tottenham ile görüşen Trabzonspor'a 15 milyon euroluk bonservis talebi
Avustralya’da 6 gündür kayıp olan genç ormanda sağ bulundu O anlar kamerada Avustralya'da 6 gündür kayıp olan genç ormanda sağ bulundu! O anlar kamerada
Doktor Pelin Pınar’ın ölümünde acı detaylar Düşük yaptı, 10 gün sonra nişanlanacaktı Doktor Pelin Pınar'ın ölümünde acı detaylar! Düşük yaptı, 10 gün sonra nişanlanacaktı
11:25
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
11:24
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
11:18
Real Madrid’in yıldızı taraftarlara para dağıttı
Real Madrid'in yıldızı taraftarlara para dağıttı
11:05
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı Çıkan karar şaşırttı
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
11:04
A Milli Takım Uluslar Ligi’nde nasıl kalır İşte tüm ihtimaller
A Milli Takım Uluslar Ligi'nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller
11:00
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
10:45
Meçhul Asker Anıtı’nda nöbetçi asker, Hegseth’in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
Meçhul Asker Anıtı'nda nöbetçi asker, Hegseth'in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
10:40
Ocak zammı hesaplandı: 23 bin 500 lira alan emeklinin aylığı 26 bin 53 liraya çıkabilir
Ocak zammı hesaplandı: 23 bin 500 lira alan emeklinin aylığı 26 bin 53 liraya çıkabilir
10:07
Avustralya’da 6 gündür kayıp olan genç ormanda sağ bulundu O anlar kamerada
Avustralya'da 6 gündür kayıp olan genç ormanda sağ bulundu! O anlar kamerada
10:00
COP31’de imza töreni: 4 uluslararası kuruluşla 10 anlaşma, toplam değer 5,1 milyar dolar
COP31'de imza töreni: 4 uluslararası kuruluşla 10 anlaşma, toplam değer 5,1 milyar dolar
09:55
Casusluk şüphelisi kadını Nvidia patronu Huang ile kendi eşinin tanıştırdığı öne sürüldü
Casusluk şüphelisi kadını Nvidia patronu Huang ile kendi eşinin tanıştırdığı öne sürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 11:33:27. #7.13#
SON DAKİKA: Sandıklı'da refüje devrilen tanker yandı, sürücü araçtan atlayarak kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android