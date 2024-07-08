Afyonkarahisar'da Eve Girmeye Çalışan İki Kadın Hamile Oldukları Gerekçesiyle Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Eve Girmeye Çalışan İki Kadın Hamile Oldukları Gerekçesiyle Serbest Bırakıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir apartman dairesine girmeye çalışırken yakalanan iki kadın polis tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen kadınlar, hamile oldukları gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

08.07.2024 11:30
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Afyonkarahisar'da bir eve girmeye çalışırken yakalanan iki kadın polis tarafından gözaltına alındı. Mahkeme sevk edilen iki kadın da hamile oldukları gerekçesi ile adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, Şuhut ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pazar Mahallesi Gençlik Caddesindeki bir apartmanda bulunan L.P.'ye ait apartman dairesinin kapısının önünde yabancı şahısların olduğunu fark eden bina sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler iki kadını kapıyı açmak için uğraşırken suçüstü yaptı. Ardından gözaltına alınan kadınların yapılan kimlik sorgulamalarında isimlerinin G.T. ve G.K. olduğu ve çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu belirlendi. Eskişehir'den geldiği belirtilen şahıslar, işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Şuhut, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Eve Girmeye Çalışan İki Kadın Hamile Oldukları Gerekçesiyle Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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