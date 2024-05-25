Afyonkarahisar'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde biri 2 yaşında bebek 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde biri 2 yaşında bebek 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar\'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde biri 2 yaşında bebek 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, kafa kafaya çarpışan otomobillerde bulunan biri 2 yaşında bebek olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi ve jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

25.05.2024 10:47
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Afyonkarahisar'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde biri 2 yaşında bebek 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Karayokuş köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ö., yönetimindeki 51 BC 951 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü karşı yönden gelen O.Ç.'nin kullandığı 03 ADJ 034 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden O.Ç. ile birlikte İ.Ç. ve Y.E., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde biri 2 yaşında bebek 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde biri 2 yaşında bebek 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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