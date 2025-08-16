Afyonkarahisar'da Silahlı Kavga: 2 Çocuk Babası Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Afyonkarahisar'da Silahlı Kavga: 2 Çocuk Babası Hayatını Kaybetti

16.08.2025 23:33
Başmakçı'da çıkan kavgada R.T., Y.E.'ye tüfekle ateş etti. Y.E. hayatını kaybetti, R.T. kaçtı.

Afyonkarahisar'da yaşanan silahlı kavgada tüfekle vurulan 2 çocuk babası hayatını kaybederken, olayın ardından kaçan cinayet zanlısını yakalamak için jandarma çalışma başlattı.

Olay, saat 18.45 sıralarında Başmakçı ilçesine bağlı Aşağı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.T. ve Y.E. isimli şahıslar arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda R.T., yanındaki tüfekle Y.E.'ye ateş etti.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Silah sesini duyan vatandaşlar 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Y.E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeden kaçan şüpheli R.T.'nin yakalanması için ise jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Hayatını kaybeden Y.E.'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, Başmakçı, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Çocuk, Kavga, Suç, Son Dakika

