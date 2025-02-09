Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı

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İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle boykot edilen Burger King, Afyonkarahisar'daki AVM'de yeni bir şube açtı. Rize ve İzmir'in ardından zincir restoranın açılışının yine AK Partili ilçe ve gençlik kolları başkanlarının dualarıyla yapılması tartışmalara neden oldu.

09.02.2025 12:21
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Rize ve İzmir'de krize neden olan Burger King açılışının bir benzeri de Afyonkarahisar'da yaşandı. Dinar ilçesindeki İyaş AVM'de geçtiğimiz cuma günü ünlü fast food zinciri Burger King'in yeni bir şubesi açıldı.

AK PARTİLİLER AÇILIŞA KATILDI

Açılışa AK Parti Dinar İlçe Başkanı Av. İbrahim Özgül, AK Parti İlçe Meclis Üyesi Ahmet Acar, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve Kadın Kolları Başkanı katıldı.

Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı

PROTESTOLARIN ODAĞINDAYDI

Gazze'de on binlerce sivili katleden İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle çok sayıda kişi tarafından protesto edilen Burger King'in açılışına AK Partili isimlerin katılması yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken kaydedilen görüntüler de büyük ses getirdi.

Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı

"ELLERİMİZİ AÇTIK YALVARIYORUZ, DUALARIMIZI KABUL EYLE"

Görüntülerde AK Partili isimlerin Burger King açılışında "Bu mübarek cuma gününde bir iş yeri açılışı için burada toplandık. Ellerimizi açtık yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyle" şeklinde dua ettikleri görüldü.

Afyonkarahisar\'da tartışma yaratacak Burger King açılışı

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