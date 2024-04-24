Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu Taşıyan 2 Şüpheliyi Yakaladı

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri taşıdıkları belirlenen 2 şüpheliyi yakaladı.

Afyon jandarması, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği titiz çalışmaların meyvelerini almaya devam ediyor. Yapılan operasyonda, Afyonkarahisar il merkezinde ikamet eden S.B. ve F.Y. isimli şahısların bilgisine ulaşıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahısların kullandığı aracı Afyonkarahisar- Kütahya kara yolu üzerinde durdurarak arama gerçekleştirdi. Adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda yapılan incelemede, şahısların üzerinde ve araçta toplamda 47 gram metamfetamin maddesi ile bir adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Ayrıca, iki cep telefonu da ele geçirildi. Yakalanan şahıslar, gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan adli tahkikat devam ediyor. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadele konusundaki kararlılığını sürdürerek halkın güvenliği ve sağlığı için çalışmalarını titizlikle yürütmeye devam edeceğini belirtti. - AFYONKARAHİSAR