Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Uyuşturucu operasyonunda 9 kişiden 2'si tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

14.11.2024 14:30
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Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 kişiden 2'si tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında yapılan aramalarda

61 adet uyuşturucu madde, 2 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 36 gram uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 670 Türk Lirası ve 10 Euro ele geçirildi. Olay sonrası gözaltına alınan A.T., M.A.A, H.Ö., E.E., A.Ç. ve M.K. isimli şahıslara uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan adliyeye sevk edilen şahıslardan Ş.M.A., adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, S.Ö. ve E.C.E. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

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