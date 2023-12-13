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Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 otomobil ile bir motosiklet maddi hasar aldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

13.12.2023 - 09:28,
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5 aracın karıştığı zincirleme kaza maddi hasarla atlatıldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 4 otomobil ile bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Olay, Sandıklı ilçesi İstasyon caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Ö., 03 DK 275 plakalı otomobili ile trafikte seyir halindeyken yan yoldan aniden önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç alışveriş merkezi önünde park halinde olan 03 L 0267 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile hareketlenen otomobilde önünde park halinde olan iki otomobil ile bir motosiklete çarptı. Kaza da ölen ya da yaralanan olmadı. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği kaza sonrası polis tarafından inceleme başlatılırken, araç sahiplerinin hakkında şikayetçi olduğu B.Ö., isimli sürücü polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Afyonkarahisar\'da Zincirleme Trafik Kazası
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası - Son Dakika
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