Afyonkarahisar ve Isparta'da hırsızlık yapan 4 şüpheli Burdur'da yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar ve Isparta'da hırsızlık yapan 4 şüpheli Burdur'da yakalandı

Afyonkarahisar ve Isparta'da evlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, Burdur'da polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada çeşitli değerli eşyalar ve nakit para ele geçirildi. Tutuklanan bir şüpheli, diğerleri ise serbest bırakıldı.

25.07.2024 19:19
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Afyonkarahisar ve Isparta'da evlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, Burdur'da yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar ve Isparta'da evlerden hırsızlık yapan şüphelilerin otomobille Burdur'a geldiğini tespit etti. Yapılan fiziki takip neticesinde otomobil sanayi sitesi içerisinde içindeki 4 şahısla birlikte durduruldu. Polisi görünce şahıslar otomobilin camından bir poşet attı. Araçtaki H.A, G.K, F.B. ve C.K. isimli şahısların çok sayıda suç kayıtlarının olduğu belirlenirken, şüphelilerin attığı poşet incelendiğinde Burdur'da iki farklı adresten hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şahısların yapılan üst aramalarında 7 adet yüzük, 4 adet altın bileklik, 5 adet kolye, 4 adet küpe, 3 bin TL nakit para ve 4 adet telefon ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden H.A. sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanırken, G.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. F.B. ve C.K. ise savcılıkça serbest bırakıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Afyonkarahisar ve Isparta'da hırsızlık yapan 4 şüpheli Burdur'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar ve Isparta'da hırsızlık yapan 4 şüpheli Burdur'da yakalandı - Son Dakika
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