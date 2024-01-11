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Ağaç kesimi sırasında ölüm olayı üzerinden 295 bin lira dolandırdılar - Son Dakika
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Ağaç kesimi sırasında ölüm olayı üzerinden 295 bin lira dolandırdılar

Ordu'da ormanlık arazide ağaç kesimi sırasında kesilen ağacın altında kalarak hayatını kaybeden işçinin ölümüyle ilgili arazi sahibi, 'Hakim ve savcı tanıdıklar var. Ceza almaman için para verirsen sana yardımcı oluruz' diyerek 295 bin lira dolandırdı. Dolandırılan kişi, polise başvurarak şikayetçi oldu ve dolandırıcılar gözaltına alındı.

Ağaç kesimi sırasında ölüm olayı üzerinden 295 bin lira dolandırdılar
11.01.2024 - 19:32,  Güncelleme: 19:36
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Ağaç kesimi sırasında ölüm olayı üzerinden 295 bin lira dolandırdılar

SAMSUN - Ordu'da ormanlık arazide ağaç kesimi sırasında kesilen ağacın altında kalarak hayatını kaybeden işçinin ölümüyle ilgili arazi sahibi "Hakim ve savcı tanıdıklar var. Ceza almaman için para verirsen sana yardımcı oluruz" diyerek 295 bin lira dolandırdılar.

Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Çamaş ilçesinin Çavuşbaşı Mahallesi Kanyon bölgesinde 31 Aralık'ta ormanlık alanda izinli ağaç kesimi sırasında kesilen ağaçlardan biri kesim işinde çalışan işçilerden Ramadan Şimşek'in üzerine düştü ve şahıs hayatını kaybetti. Aynı yerde kesim işinde çalışan işçilerden F.A., olayı Samsun'da ikamet eden eniştesi A.O.'ya olayı anlattı. İddiaya göre, O.A., orman kesimi yapılan yerin sahibi M.A. ile bağlantıya geçip üzerine kesilen ağacın düşmesi sonucu ölen işçisinin sigortasız olduğundan çok ceza alacağını söyleyip bu işte kendisine yardımcı olmak için hakim ve savcı tanıdıklar olduğunu ileri sürerek para istedi. Ordu'dan Samsun'a gelen M.A., dün orman işçisi F.A. ve eniştesi O.A. ile buluştu. F.A., M.A.'nin rızası ile cep telefonundan bankacılık hesabına girerek eniştesinin 2 arkadaşının banka hesabına 295 bin lira para transfer etti. Daha sonra dolandırıldığını onlayan M.A. polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili F.A., eniştesi O.A. ile eniştesinin 2 arkadaşını gözaltına alındı. Enişte F.A. ile banka hesaplerına para yatırı4lan 2 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar. F.A. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Eniştesini suçlayan F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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