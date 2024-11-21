Ağır Ceza ile Aranan Şahıs Yakalandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde a8 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalndı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda İskenderun ilçesinde yapılan çalışmalarda; uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçundan hakkında yakalama kararı olan C.S.Ç. ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezasıyla yakalama kararı bulunan G.S. yakalandı. Adli makamlara çıkarılan şüphelilerden C.S.Ç. serbest kalırken, G.S. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY