Ağır Yaralanan Polis Memuru Bilal Çam Hayatını Kaybetti

Geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Polis Memuru Bilal Çam, Elazığ'da son yolcuğuna uğurlandı.

Kaza, 30 Haziran'da Ergani ilçesinde meydana geldi. Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Bilal Çam (40), Ergani ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Diyarbakır'daki hastanede tedavi altına alınan 1 çocuk babası polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün kurtarılamadı.

Çam'ın cenaze namazı bugün memleketi Elazığ'da İzzetpaşa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılındı. Cenaze namazına Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kardeşi araştırmacı yazar Aygün Çam, kurum müdürleri, STK ve siyasi parti temsilcileri, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından polis memuru Bilal Çam, merkeze bağlı Balpınar köyündeki aile mezarlığına defnedildi. - ELAZIĞ