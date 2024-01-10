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Ağrı'da 8 Milyon TL Değerinde Kaçak Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ağrı'da 8 Milyon TL Değerinde Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Gümrük Muhafaza ve Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü (KİM) personeli tarafından yapılan çalışmalarda, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir şahsın aracında yapılan kontrolde, 123 bin 800 adet uyuşturucu hap, 3 bin 900 adet tıbbi ilaç, 805 adet izotonik su, 5 adet diyabet iğnesi ve bin 414 adet boş ilaç kutusu ele geçirildi. Bu malzemelerin piyasa değeri yaklaşık 8 milyon TL olarak belirlendi ve şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı\'da 8 Milyon TL Değerinde Kaçak Malzeme Ele Geçirildi
10.01.2024 - 13:44,  Güncelleme: 13:47
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Ağrı'da, jandarma tarafından piyasa değeri 8 milyon TL olan kaçak malzeme ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Gümrük Muhafaza ve Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü (KİM) personelince Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılıkla mücadele doğrultusunda yapılan çalışmalarda, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan A.Ö. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı çekici ve çekiciye bağlı dorse şüphe üzerine X-ray cihazına alındı. Kontrolden geçen aracın 2 lastiğinde yoğunluk tespit edilmesi üzerine lastikler içerisine gizlenmiş 123 bin 800 adet uyuşturucu hap, 3 bin 900 adet tıbbi ilaç, 805 adet izotonik su, 5 adet diyabet iğnesi ve bin 414 adet boş ilaç kutusu ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 8 milyon TL olan malzemeleri ülkeye sokmaya çalışan A.Ö. gözaltına alındı. - AĞRI

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da 8 Milyon TL Değerinde Kaçak Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika


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