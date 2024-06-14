Ağrı'da bayram öncesi trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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Ağrı'da bayram öncesi trafik denetimi yapıldı

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Kurban Bayramı öncesi trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek için polislerle beraber trafik denetimi yaptı. Vali Koç, vatandaşlara trafik tedbirleri hakkında hatırlatmalarda bulunarak, huzurlu bir bayram geçirmeleri için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

14.06.2024 21:08
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Ağrı'da bayram öncesi trafik denetimi yapıldı

AĞRI - Ağrı Valisi Mustafa Koç, Kurban Bayramı öncesi trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek için polislerle beraber trafik denetimi yaptı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ile beraber Kurban Bayramı öncesi yapılan trafik denetimlerine katıldı. Bölge Trafiği Uygulama Noktasında gerçekleştirilen uygulama sırasında durdurulan araçlardaki vatandaşlara emniyet kemerinin önemini anlatan Vali Koç, bayram tatili için yoka çıkan vatandaşlara trafik tedbirleri kapsamında hatırlatmalarda bulundu.

Bayram tadında bir bayram olması için gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Ağrı Valisi Mustafa Koç, vatandaşların da trafik tedbirlerine uymaları konusunda uyarıda bulunarak, "Bugün çocuklarımıza karnelerini verdik, bür eğitim ve öğretim yılının daha sonuna geldik. Okullarımız tatil oldu ve 9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı. Bu nedenle yollarımızın çok yoğun olduğunu görüyoruz. Bizlet vatandaşlarımızın bayram tadında bir bayram geçirebilmesi için, ilimizden giden ve ilimize gelen vatandaşların ailelerine kavuşabilmeleri için ilimiz genelinde hem jandarmamız hem emniyetimiz gereken tedbirleri aldık. Trafik denetimlerinde arkadaşlarımız 7 ve 24 denetimlerini yapıyor. Hemşehrilerimiz bizim için kıymetli bu nedenle aldığımız tedbirlerin hepsi onların huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için. Biz bu denetimleri ne kadar yaparsak yapalım nihayetinde hemşerilerimizin trafikte gösterecek oldukları duyarlılık, emniyet kemerlerini takmaları noktasındaki duyarlılık çok daha önemli. Emniyet Müdürlüğümüzden 151 ekip ve 116 personel, jandarmamızdan 41 TİM görev yapıyor. Ağrı'daki büyün hemşehrilerimin pazar günü idrak edecek olduğumuz kurban bayramlarını tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da bayram öncesi trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

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