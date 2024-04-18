Ağrı'da öğrencilere şiddet uyguladığı iddia edilen imam gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ağrı'da öğrencilere şiddet uyguladığı iddia edilen imam gözaltına alındı

Ağrı\'da öğrencilere şiddet uyguladığı iddia edilen imam gözaltına alındı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde görev yapan bir imamın öğrencilere şiddet uyguladığı iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda imam görevden uzaklaştırıldı ve gözaltına alındı.

18.04.2024 22:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde öğrencilere şiddet uyguladığı iddia edilen imam, görevden uzaklaştırılarak gözaltına alındı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Diyadin ilçemizde görev yapan bir imamın çocuklarımıza şiddet uyguladığı iddia edilen görüntüler üzerine Diyadin Kaymakamlığımızca ivedilikle inceleme ve soruşturmaya başlanılmış olup, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince adı geçen imam-hatip görevden uzaklaştırılmış ve adli mercilerimizce gözaltına alınmıştır" denildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Diyadin, Ağrı, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da öğrencilere şiddet uyguladığı iddia edilen imam gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:27 Tokat’taki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Tokat'taki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
21:20 Kenya’da askeri helikopter düştü, Genelkurmay Başkanı dahil 10 kişi hayatını kaybetti Kenya'da askeri helikopter düştü, Genelkurmay Başkanı dahil 10 kişi hayatını kaybetti
20:01 İşte Tokat’taki 5,6’lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler İşte Tokat'taki 5,6'lık depremin merkez üssünden ilk görüntüler
19:06 Sarıyer’de taksiciyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı Sarıyer'de taksiciyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
18:16 Tokat’ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:22 10 dakika yetti İrfan Can Kahveci’den Olympiakos’a süper gol 10 dakika yetti! İrfan Can Kahveci'den Olympiakos'a süper gol
21:45 Ferdi Kadıoğlu’na yakın markaj Arsenal, milli yıldız için Kadıköy’de Ferdi Kadıoğlu'na yakın markaj! Arsenal, milli yıldız için Kadıköy'de
20:17 Tokat’ta eğitime 1 gün ara verildi Tokat'ta eğitime 1 gün ara verildi
18:54 İngilizler duyurdu Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Liverpool’dan İngilizler duyurdu! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Liverpool'dan
16:54 ABD’den İran’a yeni yaptırımlar ABD'den İran'a yeni yaptırımlar
16:35 Belediye otobüsünde yabancı kadına ırkçı saldırı Belediye otobüsünde yabancı kadına ırkçı saldırı
16:21 CHP’li başkanın kızı Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcısı oldu CHP'li başkanın kızı Çankaya Belediyesi'nde başkan yardımcısı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2024 22:36:38. #1.13#
SON DAKİKA: Ağrı'da öğrencilere şiddet uyguladığı iddia edilen imam gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement