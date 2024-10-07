Ağrı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Ağrı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Ağrı\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde devrilen çekici kazasında sürücü yaralandı, hayati tehlikesi yok.

07.10.2024 22:00
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Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza saat 14.30 sıralarında Patnos-Tutak yolu Dorukdibi köyü mevkiinde meydana geldi. Ahmet Diril yönetimindeki 38 AEU 129 plakalı çekici ve buna bağlı 38 AGL 325 plakalı yarı römork, Patnos ilçesinden Tutak ilçesi istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak araziye devrildi. Kazada sürücü Ahmet Diril yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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