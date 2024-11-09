Ağrı\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza bugün saat 15.25 sıralarında Doğubayazıt'tan Iğdır istikametine seyir halinde olan 42 AZR 697 plakalı aracın, Yeşilken bölgesinde tali yoldan kavşağa katılarak manevra yapmak isteyen DD-551-BD plakalı yabancı minibüsle çarpışması sonucu gerçekleşti. Sürücü M.A. idaresindeki 42 AZR 697 plakalı araç, çarpmanın etkisiyle yolun solundaki boş araziye savrularak takla attı. Kazada, M.A. ve araçtaki yolcu B.K. ile DD-551-BD plakalı minibüsün sürücüsü Z.T. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne sevk etti. - AĞRI