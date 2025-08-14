Ağrı\'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, tırın özel bölmesine gizlenmiş 18 kilo 550 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık Müdürlüğü ile İstihbarat Müdürlüğü'nün koordinasyonunda "uyuşturucu madde ticaretinin" önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tır, Gürbulak Sınır Kapısı'nda durduruldu. Araçta yapılan detaylı aramada, dorsesinin altında ve içerisine narkotik köpeğinin koku almaması için yaklaşık 50 santimetre genişliğinde köpük dökülen depoda zulalanmış 16 paket halinde daralı ağırlığı 18 kilo 550 gram gelen metamfetamin bulundu. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - AĞRI