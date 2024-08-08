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Ağrı'da Vali Mustafa Koç başkanlığında asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ağrı Valiliği toplantı salonunda asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Düzenlenen toplantıda İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ile birlikte kentteki güvenlik konuları hakkında bilgi aktaran Vali Mustafa Koç, asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konularında temmuz ayında yürütülen çalışmalara ait bilgileri paylaştı. İlk olarak asayiş verileri hakkında bilgiler veren Vali Koç, "Son dönemde gerçekleştirdiğimiz operasyonlar ve denetimler sayesinde suç oranlarında gözle görülür bir düşüş yaşanmıştır. Bu başarı, yalnızca güvenlik güçlerimizin değil, aynı zamanda siz değerli vatandaşlarımızın da iş birliği ve duyarlılığı sayesinde elde edilmiştir. Temmuz ayında kişilere karşı işlenen 272 suça müdahale edilerek, 580 şahıs hakkında adli işlem yapılmış ve 6 şüpheli şahıs tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı.

Mal varlığına karşı meydana gelen 58 suça müdahale edildiğini belirten Vali Koç, "Mal varlığına karşı işlenen 58 suça kolluk kuvvetlerimiz müdahale etmiş olup, 157 şahıs hakkında adli işlem yapılmış ve 3 şahıs tutuklanmıştır. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49 azalış görülmektedir. Ayrıca kesinleşmiş hapis cezasına göre göre aranan 478 kişiden 93'ü temmuz ayı içerisinde yakalanmış ve adli makamlara teslim edilmiştir" dedi.

Uyuşturucu ticaretinin toplum sağlığını tehdit eden ve sosyal yapıyı bozan önemli bir sorun olduğunu ifade eden Vali Koç, "Güvenlik güçlerimiz, uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürütülen operasyonlarda yüksek bir başarı oranına ulaşarak, suç örgütlerini ve bireyleri etkisiz hale getirmekte ve uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmesini engellemektedir. Vatandaşlarımızı ve gençlerimizi zehir tacirlerine zehirletmemekte kararlıyız. Zehir tacirlerinin her daim enselerinde olacağız. Bu kapsamda ilimizde temmuz ayında 54 uyuşturucu olayında 75 kişi hakkında işlem yapılmış, bunlardan 20 şahıs tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda ise 92 kilogram metamfetamin, 429 kilogram eroin ve 13 bin 75 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilmiştir" şeklinde konuştu.

Kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili verileri de paylaşan Vali Koç, "Kaçakçılık, sadece yasadışı ürünlerin ve malların sınırları aşmasını sağlamakla kalmayan, aynı zamanda ülke güvenliğini ve ekonomisini tehdit eden önemli bir konudur. Bu kapsamda temmuz ayında ilimizde 60 kaçakçılık olayı meydana gelmiş olup, 74 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Gerçekleştirilen bu operasyonlarda 12 bin 895 paket sigara, 4 bin 190 litre akaryakıt, 2 kilogram altın, 106 bin 130 adet kişisel eşya ve kozmetik malzemeleri ele geçirilmiştir" dedi.

Terör örgütleri ve terör yandaşları ile mücadelelerinin son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edeceğinin altını çizen Vali Koç, "Vatanımızın huzuru ve güvenliği için birlik ve beraberlik içerisinde devletimize ve anayasal düzene karşı faaliyet gösteren her türlü terör örgütünün her daim enselerinde olarak son terörist etkisiz hale gelene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu kapsamda terör örgütlerine yönelik temmuz ayında 49 operasyon düzenlenmiş olup, bu operasyonlarda 17 şahıs hakkında işlem yapılıp, 4 şahıs tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı.

Siber suçların yalnızca bireylerin değil, aynı zamanda kurumların ve devletlerin güvenliğini tehdit eden karmaşık ve hızla evrilen bir sorun haline geldiğini söyleyen Vali Koç, "Bu tür suçlar, veri hırsızlığından kimlik sahtekarlığına, siber saldırılardan fidye yazılımlarına kadar geniş bir yelpazede karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, hem ekonomik hem de sosyal anlamda büyük zararlara yol açmaktadır. Modern çağın en büyük güvenlik tehditlerinden biri olan siber suçlar ile ilgili verileri de sizlerle paylaşmak istiyorum. 2024 temmuz ayında ilimiz genelinde 29 siber olaya müdahale edilmiş olup, 38 şahıs hakkında işlem yapılmış ve 18 şahıs tutuklanmıştır" dedi.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığının hem ulusal hem de uluslararası alanda ciddi bir güvenlik ve insani sorun teşkil ettiğini belirten Vali Koç, "Bu sorunlar, insanların yaşamlarını tehlikeye atmakta ve toplumsal düzeni bozmaktadır. Güvenlik güçlerimiz ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde etkin önlemler almakta, göçmen kaçakçılığına karşı sıkı denetimler gerçekleştirmekteyiz. Önceliğimiz, insan kaçakçılığının önüne geçmek ve yasadışı göç yollarını kapatarak ilimizi göç konusunda transit geçiş yolu yaptırmamakta kararlıyız. İlimizde temmuz ayında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 40 operasyon düzenlenmiş olup, 5 şahıs tutuklanmıştır. Ülkemize yasadışı şekilde girmeye çalışan 966 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellenmiştir. Hudut hattı gerisinde ise kolluk kuvvetlerimiz tarafından 210 düzensiz göçmen tespit edilerek, hudut birliklerine teslim edilmiştir. İlimiz genelinde 'mobil göç' aracımızın da katkısı ile 169 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezine sevk edilmiştir" diye konuştu.

Hasat mevsimi nedeniyle yollarda traktör ve römork sayısının arttığını ifade eden Vali Koç, "Çiftçilerimizden ricamız, traktör ve römorkların üzerine reflektör takarak görünürlüklerini artırmalarıdır. Böylece hem sürücüler hem de tarım araçları için daha güvenli bir trafik ortamı oluşturmuş oluruz. Lütfen yollarda dikkatli olalım, trafik kurallarına uyalım. Temmuz ayında 49 bin 456 araç denetlenmiş olup, 4 bin 577 araca toplamda 9 milyon 932 bin 246 TL adli ve idari para cezası uygulanmıştır. Ancak aldığımız bütün önlemlere rağmen ilimizde 2024 temmuz ayı içerisinde 153 trafik kazası meydana gelmiş, 128 vatandaşımız yaralanmıştır. Çok şükür bu trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşımız olmamıştır" dedi. - AĞRI