Ahlat'ta okul çevresi ve narkotik denetimleri Kaymakam Kaya'nın talimatıyla sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ahlat'ta okul çevresi ve narkotik denetimleri Kaymakam Kaya'nın talimatıyla sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ahlat\'ta okul çevresi ve narkotik denetimleri Kaymakam Kaya\'nın talimatıyla sürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Kaymakam Özgür Kaya'nın talimatıyla okul çevresi, trafik, servis, metruk bina ve narkotik denetimleri sürüyor. Kaymakamlık, ilçede huzur ve güvenin devamı için denetimlerin kararlılıkla süreceğini açıkladı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kamu düzeninin, genel güvenlik ve asayişin temini ile vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla umuma açık yerler, tarihi ve kültürel alanlar ve güvenlik açısından kontrolü gerekli bölgelerde huzur ve asayiş denetimleri devam ediyor.

İlçede emniyet ve jandarma teşkilatları tarafından okul ve çevrelerinde; asayiş, trafik, okul servisi, metruk bina ve narkotik denetimleri aralıksız sürdürülüyor. Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya'nın talimatıyla kolluk kuvvetleri koordinasyonu içerisinde yürütülen önleyici tedbir çalışmaları kapsamında, mevzuata aykırı durumların tespiti ve gerekli tedbirlerin alınmasının yanı sıra kamu düzenini ve vatandaşların güvenliğini tehdit edebilecek olumsuzlukların önlenmesine yönelik denetimler titizlikle sürdürülüyor.

Ahlat Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizin her noktasında asayiş açısından huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir. Fedakarca görev yapan kahraman emniyet ve jandarmamızı ve kurallara uyum sağlayan vatandaşlarımızı tebrik ediyoruz" denildi.

Kaynak: İHA
KaymakamlıkÖzgür KayaGüvenlik3. SayfaNarkotikTrafikBitlisGüncelAhlatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinsel ilişki, şantaj ve idam İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
Hakem bile şok oldu İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır Altınbaş ailesinden paralar istendi Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır! Altınbaş ailesinden paralar istendi
ABD’de idamdan kurtulan Christa Pike’ın damarının yırtıldığı iddia edildi ABD'de idamdan kurtulan Christa Pike'ın damarının yırtıldığı iddia edildi
Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro’ya talimat Sarıgül ve korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüler için Kriminal Büro'ya talimat
16:46
Bahçeli: 7 Şubat 2027’de olağan kongremizi gerçekleştireceğiz
Bahçeli: 7 Şubat 2027'de olağan kongremizi gerçekleştireceğiz
16:39
Borsa İstanbul’da sert düşüş İşte keskin düşüşün arkasındaki 2 neden
Borsa İstanbul'da sert düşüş! İşte keskin düşüşün arkasındaki 2 neden
16:21
Aziz Yıldırım küplere bindi Galatasaray derbisi için tek bir isteği var
Aziz Yıldırım küplere bindi! Galatasaray derbisi için tek bir isteği var
15:57
Togg yeni aracını tanıttı 100 kilometreye ulaşma ve şarj süresi bomba
Togg yeni aracını tanıttı! 100 kilometreye ulaşma ve şarj süresi bomba
15:08
Fatih Erbakan, DEM’in kalesinde ana dilde eğitim sözü verdi
Fatih Erbakan, DEM'in kalesinde ana dilde eğitim sözü verdi
13:27
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı
1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 16:48:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Ahlat'ta okul çevresi ve narkotik denetimleri Kaymakam Kaya'nın talimatıyla sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei