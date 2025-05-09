Ahmet Minguzzi\'nin katilinin sevgilisinden korkunç paylaşımlar! Resmen meydan okudu

İtalyan şef Andrea Minguzzi ve Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi 24 Ocak tarihinde Kadıköy'de bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Mattia Ahmet Minguzzi'nin beyin ölümü gerçekleşmiş ve 10 Şubat'ta yaşam mücadelesini kaybetmişti.

KATİLE 24 YIL İSTENİYOR

Mattia Ahmet Minguzzi'nin saldırıya uğradığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken 15 yaşındaki iki sanık hakkında Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame hazırlandı.

AİLE TEHDİT EDİLDİ

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi, tehdit edildikleri gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Tehdit mesajları da alan aile, adliyeye polis koruması eşliğinde geldi.

MEZARI TAHRİP EDİLDİ

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler Osmaniye'de bulunan mezarı kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerce tahrip edildi.

DAVA ERTELENDİ

8 Mayıs günü görülen dava 20 Haziran'a ertelendi. 18 yaşından küçük şüpheliler "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" ile suçlanıyor. Bu arada, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli daha tutuklandı.

"SİZE MANİTAMIN ELİNİ ÖPTÜRECEĞİM"

Dava süreci devam ederken olayı yakından takip eden sosyal medya kullanıcılarını şoke eden bir gelişme yaşandı. Matia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayan B.B.'nin 'Sahra' isimli arkadaşının TikTok paylaşımları ortaya çıktı. Binlerce insanı öfkelendiren paylaşımlarda zanlıya açık açık destek veren 'Sahra' isimli genç kız bir fotoğrafının altına, "Size daha manitamın elini öptüreceğim Minguzzi ailesi" yazdı.

Mahkemenin 20 Haziran'a ertelenmesi sonrası paylaşım yapan 'Sahra' isimli kullanıcı, 'Kudurun' yazdı. Ahmet Minguzzi'nin bıçaklandığı görüntülerde B.B.'nin fotoğrafına emoji bıraktığı korkunç paylaşım da tepki çekti.