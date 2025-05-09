Ahmet Minguzzi'nin katilinin sevgilisinden korkunç paylaşımlar! Resmen meydan okudu - Son Dakika
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Ahmet Minguzzi'nin katilinin sevgilisinden korkunç paylaşımlar! Resmen meydan okudu

Ahmet Minguzzi\'nin katilinin sevgilisinden korkunç paylaşımlar! Resmen meydan okudu

Kadıköy'deki bit pazarında 5 bıçak darbesi ile katledilen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin katili B.B'nin sevgilisi olduğunu söyleyen Sahra isimli genç kız, katile açık açık destek verdi. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapak Sahra isimli kız, ''Size manitamın elini öptüreceğim Minguzzi ailesi'' diyerek meydan okudu.

09.05.2025 11:07
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İtalyan şef Andrea Minguzzi ve Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi 24 Ocak tarihinde Kadıköy'de bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Mattia Ahmet Minguzzi'nin beyin ölümü gerçekleşmiş ve 10 Şubat'ta yaşam mücadelesini kaybetmişti.

KATİLE 24 YIL İSTENİYOR

Mattia Ahmet Minguzzi'nin saldırıya uğradığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken 15 yaşındaki iki sanık hakkında Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame hazırlandı.

Ahmet Minguzzi'nin katilinin sevgilisinden korkunç paylaşımlar! Resmen meydan okudu

AİLE TEHDİT EDİLDİ

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi, tehdit edildikleri gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Tehdit mesajları da alan aile, adliyeye polis koruması eşliğinde geldi.

MEZARI TAHRİP EDİLDİ

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler Osmaniye'de bulunan mezarı kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerce tahrip edildi.

DAVA ERTELENDİ

8 Mayıs günü görülen dava 20 Haziran'a ertelendi. 18 yaşından küçük şüpheliler "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" ile suçlanıyor. Bu arada, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli daha tutuklandı.

"SİZE MANİTAMIN ELİNİ ÖPTÜRECEĞİM"

Dava süreci devam ederken olayı yakından takip eden sosyal medya kullanıcılarını şoke eden bir gelişme yaşandı. Matia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayan B.B.'nin 'Sahra' isimli arkadaşının TikTok paylaşımları ortaya çıktı. Binlerce insanı öfkelendiren paylaşımlarda zanlıya açık açık destek veren 'Sahra' isimli genç kız bir fotoğrafının altına, "Size daha manitamın elini öptüreceğim Minguzzi ailesi" yazdı.

Ahmet Minguzzi'nin katilinin sevgilisinden korkunç paylaşımlar! Resmen meydan okudu

Mahkemenin 20 Haziran'a ertelenmesi sonrası paylaşım yapan 'Sahra' isimli kullanıcı, 'Kudurun' yazdı. Ahmet Minguzzi'nin bıçaklandığı görüntülerde B.B.'nin fotoğrafına emoji bıraktığı korkunç paylaşım da tepki çekti.

Ahmet Minguzzi'nin katilinin sevgilisinden korkunç paylaşımlar! Resmen meydan okudu

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Son Dakika 3.Sayfa Ahmet Minguzzi'nin katilinin sevgilisinden korkunç paylaşımlar! Resmen meydan okudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • 19071988Metin:
    Bu ne yahu Eşkiya mısınız? Kimse Devletten büyük değil. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü gerekeni yapsın lütfen bu tiplere gereken ceza verilsin… 496 3 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    bunu da atın iceriye 490 1 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    alın şu şırfıntıyı da içeri..yakından göstersinler ona da malı.. 433 2 Yanıtla
  • The Inside Of The Canım:
    Nerde adalet ? Nerde devlet ? Hepsini tıkın içeriye bu farelerin. Diz kapağıma kadar boyuyla aileye tehditler savuruyor. Hele bacaksıza bak hele. 320 1 Yanıtla
  • OSMANLI TORUNU:
    Askerde bir kişinin hatasını bütün bölük çeker ya Burdada katilinden tut bu paylaşımı yapanından tutunda kimler destek oluyorsa anne babalarıda içeri atın adam gibi ahlaklı çocuk yetiştiremiyosanız hepiniz suçlusunuz 318 2 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    işte sana akp 100 yılı 171 104 Yanıtla
  • bayan Asi:
    Beyin sıfır bunlarda Allah şaşırtmasın 202 2 Yanıtla
  • Gürkan Mirkan:
    si-dik-li… 195 2 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    devlet nerede? emsal ceza istiyoruz. 185 1 Yanıtla
  • Kemal:
    Bu aile ile olan sorun ne? 144 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Vefat eden çocuğun yüzü görünüyor ama o çocuğa ve ailesine laf eden çocuğun yüzü buzlanıyor. 126 1 Yanıtla
  • aragorn:
    KÜÇÜK ORS..U 104 1 Yanıtla
  • Yusuf Develi:
    Muz devletinde sıradan bir haber 75 26 Yanıtla
  • Ra71mo19:
    bizim devletimiz çok acizmiş ya inanın ben artık bizim devletimizin adaletine sıfır Güven duyuyorum sıfır Güven duyuyorum sıfır Güven duyuyorum adaletin a sı dahi yok ülkemizde bu adaletsizlik nereye kadar gidecek ben bilmiyorum haklılar içeri atılıyor haksızlar 40 dosyası 50 dosyası 80 dosyası olanlar dışarıda geziyor Allah'a havale ediyorum bu hakimleri bu savcıları bu yasamayı çıkartanları 82 5 Yanıtla
  • Cihangir Yazici:
    bunlar hapisi tatil zannediyor yazık sizi yetiştiremiyen anne babaya 83 1 Yanıtla
  • Irem Dekin:
    Bu küçük Faişeyi de Sevğilisinin Yanına Koyun 80 0 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    hem suçlular hem gucluler bu neikiyuzluluk 74 2 Yanıtla
  • Nurcan Pehlivan:
    umarım anlayabilmen için başına kötü şeyler gelmez. çünkü hayat insana ektiğini biçtiriyor.! 60 0 Yanıtla
  • Uğur Kurum:
    Hemen, hiç vakit kaybetmeden tutuklanmalı. Ölene kadar da çıkartılmamalı. Bunun ıslahı edilecek durumu kalmamış. 55 0 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    chp'li olsa iceri alirlardi belli ki akpli 32 18 Yanıtla
  • Vedat Demir:
    Şuan ki konjonktür de maalesef çocuklar da artık masum değil 34 0 Yanıtla
  • Ayse Ibic:
    Ne isteler şu çocuktan canını aldınız daha ne istiyorlar Allah aşkına gördükçe içim acıyor. Mezarında bari rahat bırakın 29 0 Yanıtla
  • osman şahin:
    KİMSE YARGIYI HAK HUKUK ADALETİ ÖNEMSEMİYO GERÇEKTEN HUKUK VE ADALETE GÜVEN VE SAYGI OLSA BÖYLE PAYLAŞIMLAR OLMAZDI ANINDA MÜDAHALE EDİLİP CAYDIRICI CEZALAR VERİLMELİ 28 0 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    bunlar adamına çatmamış başka bir aileye çatla idiler görürdüm o zaman ben 26 0 Yanıtla
  • Turan BAKIR:
    Devlet nerede kardeşim 3-5 çapulcu kanunlara yasalara kafa tutuyor. 24 0 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Güneş dünyaya yaklaşınca kaşarlar erimeye başlar... 21 0 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    içeriye alın 1 gecede kuzu ?? gibi olur bir daha paylaşım yapmaz ibret olur 19 0 Yanıtla
  • Musti5201:
    Kendilerini Süperman sanıyorlar Bir Abdullah Uçmak daha çıkar kimse kimsenin damarına basmasın her insanda bir katil potansiyeli var yapmayın kimsenin sinir uçlarıyla oynamayın Allah akıl vermiş düşünün 16 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    devlet 10 yaşında çocuklarla baş edemiyor sonra bize dünyaya meydan okuduk dersiniz 6 2 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Ahmet'in mekanı cennet olsun inşallah. Rabbim rahmeti ile muamele eylesin ama bu cinayet olayını belgesel haline getirmediniz mi? Ülkede ayda en az 20 tane çocuk cinayeti işleniyor. 6 1 Yanıtla
  • Neset null:
    bunuda tutuklayin aklı başına gelsin 4 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Alin bunu da iceri sucu ve sucluyu ovmeden iceri 3 0 Yanıtla
  • Albaraka Kürt:
    Ah genç kızlar ah kimleri sevdiğinizi ve hayatınızı nasıl mahfettiğinizi bir bilebilseydiniz.. İleride o çok sevdiğin kişi sana dehşeti yaşattığında anlarsın ama çok geç olur ki bu zekayla sonucun belli 2 0 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    dua et annenin ayaklarını öptürmesinler sana.. bunların hepsini içeri atın . girişleri olsun çıkışları olmasın 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ahmet Minguzzi'nin katilinin sevgilisinden korkunç paylaşımlar! Resmen meydan okudu - Son Dakika
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