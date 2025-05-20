Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü bıçak "yasaklı" sayılmadı - Son Dakika
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Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü bıçak "yasaklı" sayılmadı

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Ahmet Minguzzi\'nin öldürüldüğü bıçak "yasaklı" sayılmadı

Kadıköy bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin dava sürerken, B.B.'nin cinayette kullandığı bıçağa ilişkin de soruşturma yürütüldü. Yapılan kriminal incelemede, bıçağın yasak niteliği taşıyan bıçaklardan olmadığı kaydedilirken şüpheli hakkında takipsizlik kararı verildi. Öte yandan ailenin avukatı Rezan Epözdemir de verilen karara isyan etti.

20.05.2025 15:23
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Kadıköy'deki tarihi bit pazarında 24 Ocak saat 08.25 sıralarında meydana gelen olayda Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaptığı sırada B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklandı. U.B. ise Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi, 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava sürecinde B.B. hakkında ayrıca 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan yeni soruşturma yürütüldü. Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne neden olan bıçakla ilgili İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde inceleme yapıldı. Hazırlanan raporda, bıçağın 10.3 santimetre uzunluğunda, tek ağızlı, sivri uçlu, oluksuz, sırtı küt, yeşil plastik kabzalı olduğu kayıtlara geçti.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Cinayette kullanılan bıçakla ilgili hazırlanan raporda, bıçağın taşımakta olduğu nitelikleri bakımından 'Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun' da belirtilen yasak niteliği taşıyan bıçaklardan olmadığı kaydedildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı suçun yasal unsurları oluşmadığını belirterek B.B. hakkında takipsizlik kararı verdi.

AİLENİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan gelişmeye ilişkin ailenin avukatı Rezan Epözdemir de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Epözdemir "Ahmet Minguzzi evladımızın katledilmesine ilişkin faillerin evladımıza yönelik ilk eylemi gerçekleştirdiği ve sözlü tartışmanın yaşandığı iddia edilen yer olan Kadıköy Bit Pazarının üstündeki parka ait kamera kayıtlarının zamanaşımına uğraması nedeniyle silindiği ve olay gününe ilişkin parka ait herhangi bir kayıt bulunmadığına ilişkin cevabi yazı bugün dosyaya eklenmiştir. Böylesine önemli bir yargılamada olay olduktan hemen sonra el konulması ve celbedilmesi gereken kamera kayıtlarının bizim başvurumuz neticesinde mahkemece celbine karar verilmesi ve silindiğinin söylenmesi, cinayetin en önemli delili olan bu kayıtların ortada olmaması hukuken ve fiilen kabul edilemez bir durumdur.

"YASAK BIÇAKLARDAN DEĞİLSE HANGİ BIÇAK BU KAPSAMDA OLACAK?"

Yine cinayetin işlendiği, Ahmetimizin canice katledildiği 10,3 cm uzunluğundaki sivri uçlu bıçağın 6136 sayılı yasanın 4. Maddesinde belirtilen yasak niteliğini haiz bıçaklardan olmadığı İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün Uzmanlık Raporu ile tespit edilmiş olup; buna istinaden Sayın Başsavcılık tarafından "Bıçak veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma Satın Alma Taşıma veya Bulundurma" suçu yönünden KYOK verilmiştir. Bu karar da kabul edilemez mahiyettedir. Ahmet evladımızın canice katledilmesinde kullanılan bıçak 6136 sayılı Kanunun 4. Maddesi kapsamındaki yasak bıçaklardan değilse hangi bıçak bu kapsamda olacaktır?

"HER TÜRLÜ HUKUKİ YOLA BAŞVURACAĞIZ"

Bu durum tam bir hukuk garabetidir. Geldiğimiz aşamada bu kanunun ihtiyaçları karşılamadığı ortadadır. Mezkur karara karşı da tarafımızca her türlü hukuki yola başvurulacaktır. Gereği kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerini kullandı.

Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü bıçak 'yasaklı' sayılmadı
Ahmet Minguzzi\'nin öldürüldüğü bıçak "yasaklı" sayılmadı
Kaynak: DHA

Mattia Ahmet Minguzzi, Rezan Epözdemir, Güvenlik, İnceleme, Kadıköy, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü bıçak 'yasaklı' sayılmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Remzi Ozdemir:
    Bunlar savcılarıdamı tehdit ettiler acaba Bir insan elinde bıçak taşıyorsa öldürmek amaçlı suçtur Boyacı elinde tiner taşır bu normal ama birine zarar vermek amaçlı taşıyorsa suçtur 47 1 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    olmayan adaletiniz batsın! selamla sabahla savcı atarsan olacağı bu.. 44 1 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    bıçak bıçaktır tırnak makası ile bir insanı öldürebilirsin cinayet aletinin küçüğü büyüğü olmaz 38 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    şaşırmayın boyle gelmıs boyle gıder 34 0 Yanıtla
  • ganimet :
    İşte bu habere tüm Türkiye nin ayağa kalkması gerekir. küçük bir Türk gencini kasten öldüren ve takipsizlik kararına gerekçe olarak bıçağı yasaklı saymayan bu hakimin Türkiyede görev yapması akıl alır gibi değil. bu hakimin geçmişte verdiği tüm kararların gözden geçirsinler bence. yazıklar olsun. Hakim sende en az o katiller kadar acımasız ve suçlusun 23 0 Yanıtla
  • 6106:
    inanmam 21 1 Yanıtla
  • babasultan:
    Geçmiş olsun, yaştan da bi indirim gelir, Ahmet'in ailesine dava açarlar muhtemelen anneyi içeri atarlar 15 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    koca ülke çapulcuların elinde oyuncak oldu.yazıklar olsun adalete güven 0 11 1 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Kamera kayıtlarını alması gereken tüm polisleraçığa alınmalı kendi başlarına bişey gelse şehirdeki tüm kamera kaydını toplar polis şey polisin umrunda değil sokakta ne olduğu kendi kendilerini koruyup polislik yapıyorlar yüzde 90 bu şekilde 3 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    bıçak bıcaktır, sonuçta bir ölüme sebep olmuştur. Ne fark eder..en ağır cezayı alması gerekir ki tekerrür etmesin. yoksa adalete gölge düşer. 1 0 Yanıtla
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