Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada

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Gündem olan evlilik yorumu: Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek...

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde önceki gün saat 22.45 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki 3 katlı binanın dubleks olan en üst katında vahşet yaşandı. 17 yaşındaki B.Y. ailesiyle tartıştıktan sonra babası Mehmet Yenigün (43), annesi Aysun Yenigün (32), kız kardeşi Zilan Yenigün (12) ve anneannesi Fatma İnce'yi (71) silahla öldürdü. Aile katliamına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

KATLİAM EVİNDEN ÇIKIŞ ANI KAMERADA

Şüphelinin cinayeti işledikten sonra binadan çıktığı anlar sokaktaki başka bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, B.Y.'nin apartmandan çıktıktan sonra yürüyerek kaçtığı görülüyor.

ALTIN TARTIŞMASINDAN SONRA DEHŞET SAÇTI

Bursa'da üzerinde cinayetleri işlediği silah, bir miktar para ile ziynet eşyalarıyla yakalanan şüpheli, ilk ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti. B.Y'nin "Babam beni altınları çalmakla suçlayınca kavga çıktı, hepsini öldürdüm" dediği, üzerinden çıkan ve ailesine ait olduğu belirlenen altınlara ise mantıklı cevaplar veremediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlan B.Y. sevk edildiği adliyede ifadesi alındıktan sonra tutuklandı.