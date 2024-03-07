Ailesinin yaşadığı daireyi benzin döküp ateşe verdi: Sokak ortasında sinir krizi geçirdi
Daireyi kundakladı, 2 kadın dumandan etkilendi
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs, ailesinin yaşadığı daireyi benzin dökerek ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kadın hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kadınlardan birinin sokak ortasında sinir krizi geçirdiği görüldü.
Olay, Hürriyet Mahallesi 2066 Sokak'taki 3 katlı apartmanın zemin katından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. isimli şahıs ailesinin yaşadığı daireyi beniz dökerek ateşe verdi. O.K. kaçarken, alevleri fark eden ailesi panikle sokağa çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Öte yandan, aynı aileden E.Ö. ve K.Ö. isimli iki kadın dumandan etkilendi.
Kadınlardan biri sokak ortasında sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından E.Ö. ve K.Ö., ambulansla Darca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
O.K.'nin madde bağımlısı olduğu iddia edildi. Polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
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İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, farklı suçlardan aranan 475 şüpheli yakalandı. Denetimlerde 42 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 622 fişek, 4 kilo 29 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 36 bin 269 araç ve 1690 motosiklet kontrol edildi ve 79 sürücü hakkında işlem yapıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadının kocası, haber alamadığı eşini uyandırmak için itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini harekete geçirdi. Balkondan içeriye giren koca, uyuyakalan eşini uyandırırken derin bir nefes aldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs, ailesinin yaşadığı daireyi benzin dökerek ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kadın hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından bir kadın sokak ortasında sinir krizi geçirdi. Şahsın madde bağımlısı olduğu iddia edildi.
Kadıköy Koşuyolu'nda bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının elektrik arızasıyla ilgili olduğu belirlendi. İş yeri sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Polis ekipleri de güvenlik tedbirleri alarak olay yerinde önlem aldı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yapıldı.
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