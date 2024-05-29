AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı'na bıçaklı saldırı - Son Dakika
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AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı'na bıçaklı saldırı

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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Abdussamet Usta'ya bıçaklı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırı sonucunda Usta yaralanırken, saldırgan ise jandarmaya teslim oldu. AK Parti Gümüşhane Gençlik Kolları Başkanı Umut Tokel, saldırıyı kınadıklarını ve konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

29.05.2024 16:21
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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Abdussamet Usta, alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası Usta, hastanede tedavi altına alınırken 19 yaşındaki üniversite öğrencisi saldırgan teslim oldu.

TUVALETTEN ÇIKIP SALDIRDI

Sabah saatlerinde Kürtün ilçesinde Murat Y. (19) aralarında alacak-verecek tartışması yaşandığı öğrenilen AK Parti Kürtün İlçe Gençlik Kolları Başkanı Abdussamet Usta'ya (26) ait iş yerine gitti. Burada bir süre telefonuyla ilgilenen ve daha sonra tuvalete giden Murat Y., tuvaletten çıkar çıkmaz kasada oturan Abdussamet Usta'yı göğsünün alt kısmından bıçaklayarak kaçtı. Saldırı anı ise ilçe başkanına ait iş yerinin kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdussamet Usta, buradan da Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştiren Kürtün Meslek Yüksekokulu öğrencisi Murat Y., bir süre sonra Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Şahıs burada tamamlanan işlemlerinin ardından Torul Adliyesi'ne sevk edilirken, Abdussamet Usta'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

AK PARTİ İLÇE GENÇLİK KOLLARI BAŞKANLIĞI'NDAN KINAMA

İlçe gençlik kolları başkanlarına yapılan saldırıyı kınadıklarını söyleyen AK Parti Gümüşhane Gençlik Kolları Başkanı Umut Tokel, "Aldığımız bilgilere göre ilçe başkanımıza kendi iş yerinde bıçaklı saldırı gerçekleşti. Biz de AK Parti Gümüşhane Gençlik Kolları Başkanlığı olarak bu saldırıyı kınıyoruz. Hastanedeyiz şu anda ve konunun takipçisi olacağız. Daha önce aralarında ne yaşandığını bilmiyoruz fakat kamera görüntülerinde herhangi bir husumet veya tartışmanın olmadığı görülüyor. Tuvaletten çıktıktan sonra elinde bıçakla başkanımızın karaciğerinin olduğu bölgeye bıçağı sapladığını görüyoruz. Herhangi bir hayati tehlikesi yok, konunun takipçisi olacağız" dedi.

AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı\'na bıçaklı saldırı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı'na bıçaklı saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı'na bıçaklı saldırı - Son Dakika
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