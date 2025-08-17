AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'nin de içerisinde bulunduğu araç, trafik kazasına karıştı. Mete, kazayı yara almadan atlattı.
Muğla'da Seydikemer- Fethiye Karayolu üzerinde akşam saatlerinde edinilen bilgiye göre, içerisinde AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete'nin de bulunduğu otomobil, zincirleme trafik kazasına karıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, araç sürücüleri ve yolcular kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › AK Parti Milletvekili Kadem Mete'nin aracı kaza yaptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?