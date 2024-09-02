Aydın'da Akaryakıt İstasyonu Önündeki Şüpheli Çanta Panik Yarattı - Son Dakika
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Aydın'da Akaryakıt İstasyonu Önündeki Şüpheli Çanta Panik Yarattı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir akaryakıt istasyonu önüne bırakılan şüpheli çanta, polis ekiplerini alarma geçirdi. Çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı ve içinden kıyafet ile kişisel eşyalar çıktı. Olay sonrası Aydın-İzmir karayolu trafiğe açıldı ve soruşturma başlatıldı.

02.09.2024 19:57
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Akaryakıt istasyonu önündeki şüpheli çanta polis ekiplerini alarma geçirdi

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde bir akaryakıt istasyonun önüne bırakılan şüpheli çanta polis ekiplerini alarma geçirirken, fünye ile patlatılan çantadan kıyafet ve kişisel eşyalar çıktı.

Olay, Girne Bulvarında bulunan akaryakıt istasyonun önünde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan bir aracın yanına kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından şüpheli çanta bırakıldı. Akaryakıt istasyonu çalışanları, uzun süre çantanın bulunduğu yerden alınmadığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevresi güvenlik şeridi ile sarılan şüpheli çantanın incelenmesi için bomba imha uzmanı çağırıldı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken Aydın- İzmir karayolunun bir bölümü de trafiğe kapatıldı. Bomba imha uzmanı tarafından şüpheli çanta fünye ile kontrollü bir şekilde patlatıldı. Çanta içerisinde kıyafet ve kişisel eşyalar çıkarken, vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Aydın-İzmir Karayolu trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Akaryakıt İstasyonu Önündeki Şüpheli Çanta Panik Yarattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Akaryakıt İstasyonu Önündeki Şüpheli Çanta Panik Yarattı - Son Dakika
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