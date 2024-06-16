Akçakoca'da Bir Kişi Evde Ölü Bulundu

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kendisinden uzun süredir haber alınamayan Ali Eren (57), Osmaniye Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. 2 gündür yakınlarının ulaşamadığı Ali Eren'in yakınları bayram sabahı evine gitti. Uzun süre kapı çalınmasına rağmen açılmayınca, polis ekiplerine bilgi verildi. Polis ekiplerinin açtığı kapı sonrasında Ali Eren'in (57) cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybeden Ali Eren'in kesin ölümünün belirlenmesi için ceset Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırılırken, olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - DÜZCE