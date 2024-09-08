Düzce'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Akçakoca ilçesi Göktepe köyünde akşam saatlerinde, patpat adı verilen tarım aracı kaza yaptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Y.A., K.E., M.Y., A.E. ve M.E. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazazedelerin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi. - DÜZCE