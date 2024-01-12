 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğrencisi Merve Şevval Elmas'tan 9 Gündür Haber Alınamıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğrencisi Merve Şevval Elmas'tan 9 Gündür Haber Alınamıyor

Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü 1. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'tan 9 gündür haber alınamıyor. Düden Park açıklarında yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamazken, çalışmaların bugün devam edeceği öğrenildi. Baba Osman Elmas, kızının bir an önce bulunmasını istiyor.

Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğrencisi Merve Şevval Elmas\'tan 9 Gündür Haber Alınamıyor
12.01.2024 - 11:22,
Abone Ol

Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'tan 9 gündür haber alınamıyor. Merve'yi aramak için dün Düden Park açıklarında çok sayıda ekip tarafından gerçekleştirilen arama çalışmasından sonuç alınamazken, çalışmaların bugün kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.

Üniversite eğitimi alabilmek için İstanbul'dan Antalya'ya gelen Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'tan 9 gündür haber alınamıyor. En son Muratpaşa ilçesindeki Düden Park'ta bir işletmenin kameralarına takılan Merve'yi bulmak için arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekipleri, Merve'nin en son görüldüğü Düden Park açıklarında dün çok sayıda ekiple arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda bir sonuç alınamadı.

Aramaların bugün kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi. Kızı Merve'yi aramak için Antalya'ya gelen baba Osman Elmas ise arama çalışmalarının yapıldığı noktaya gelerek aramaları yakından takip etmişti. Zaman zaman gözyaşlarına boğulan acılı baba, kızının bir an önce bulunmasını istedi. Acılı baba özellikle Düden Park yakınlarında bulunan işletmelerde kızına ait bir görüntü bulunması durumunda polis ekiplerine ve kendisine bilgi verilmesini talep etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Antalya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğrencisi Merve Şevval Elmas'tan 9 Gündür Haber Alınamıyor - Son Dakika


11:38
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:36
Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:33
Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24
U-14 Final Maçında Taraftarlar Arasında Kavga Çıktı U-14 Final Maçında Taraftarlar Arasında Kavga Çıktı
11:15
Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59
Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor
10:47
CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu
10:44
Programları bitirilip yerine Seda Sayan getirilmişti! Demet Akalın perde arkasını anlattı: İşimizi elimizden aldı Programları bitirilip yerine Seda Sayan getirilmişti! Demet Akalın perde arkasını anlattı: İşimizi elimizden aldı

Son Dakika
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:36 Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:33 Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24 U-14 Final Maçında Taraftarlar Arasında Kavga Çıktı
11:15 Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor
10:47 CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu
10:44 Programları bitirilip yerine Seda Sayan getirilmişti! Demet Akalın perde arkasını anlattı: İşimizi elimizden aldı
10:29 Bahar Candan ve Nihal Candan'ın dolandırıcılık soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı
10:28 Kadınları falakaya yatıran kargocunun cezasında indirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 12:00:22. #1.13#
SON DAKİKA: Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğrencisi Merve Şevval Elmas'tan 9 Gündür Haber Alınamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement