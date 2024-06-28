Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı - Son Dakika
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Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı

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Mersin'de hafif ticari aracın minibüsü sollaması sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında yürüyen genç kıza çarpıp köprüden aşağı düşürmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Akıl almaz kaza güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülenirken, sürücünün alkollü olduğu ileri sürüldü.

28.06.2024 08:48
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Mersin'de alkollü sürücü minibüsü sollamak isterken dehşet verici bir kaza yaptı. Olacaklardan habersiz kaldırımda yürüyen genç kız aracın çarpmasıyla yıkılan duvarla birlikte aşağıya uçtu. O anları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.

SOLLAMA YAPAYIM DERKEN DEHŞET SAÇTI

Kaza, merkez Yenişehir ilçesi Pirireis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Erdemli istikametinden çarşı istikametine seyir halindeki Ercan E. yönetimindeki hafif ticari araç, önce sollamaya çalıştığı önündeki minibüse arkadan çarptı.

Alkollü sürücü genç kıza çarparak aşağı uçurdu! Hastanede yaşam mücadelesi veriyor

3 METRE YÜKSEKTEN AŞAĞIYA UÇTU

Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, yol kenarındaki çöp konteyneri ile birlikte yaya olarak yürüyen 21 yaşındaki Beyza M.'ye çarparak aşağı düşürdü. Kazaya karışan araç köprü kenarında asılı kalırken, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen genç kız ise ağır yaralandı.

Alkollü sürücü genç kıza çarparak aşağı uçurdu! Hastanede yaşam mücadelesi veriyor

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Yaralı Beyza M., ambulansla kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Öte yandan kaza sonrası gözaltına alınan araç sürücüsü Ercan E.'nin alkollü olduğu belirlenirken, zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
Kaynak: İHA

Mersin, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Kuzeyden Düşen Çığ: böyle suçlar kasten adam öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirilmeli. 36 2 Yanıtla
  • Aylin null: ay yazık ya yolda yürürken bile can güvenliğimiz kalmadı bir insan olarak 22 0 Yanıtla

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