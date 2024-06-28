Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı

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Mersin'de alkollü sürücü minibüsü sollamak isterken dehşet verici bir kaza yaptı. Olacaklardan habersiz kaldırımda yürüyen genç kız aracın çarpmasıyla yıkılan duvarla birlikte aşağıya uçtu. O anları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.

SOLLAMA YAPAYIM DERKEN DEHŞET SAÇTI

Kaza, merkez Yenişehir ilçesi Pirireis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Erdemli istikametinden çarşı istikametine seyir halindeki Ercan E. yönetimindeki hafif ticari araç, önce sollamaya çalıştığı önündeki minibüse arkadan çarptı.

3 METRE YÜKSEKTEN AŞAĞIYA UÇTU

Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, yol kenarındaki çöp konteyneri ile birlikte yaya olarak yürüyen 21 yaşındaki Beyza M.'ye çarparak aşağı düşürdü. Kazaya karışan araç köprü kenarında asılı kalırken, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen genç kız ise ağır yaralandı.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Yaralı Beyza M., ambulansla kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Öte yandan kaza sonrası gözaltına alınan araç sürücüsü Ercan E.'nin alkollü olduğu belirlenirken, zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.