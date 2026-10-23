Aksaray'da 229 kök hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Aksaray'da 229 kök hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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Aksaray\'da 229 kök hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
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Aksaray\'da 229 kök hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
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Aksaray'da narkotik ekiplerince yapılan çalışmalarda 229 kök hint keneviri, 246 gram kubar esrar, 175 gram kenevir tohumu ve 3 bin 400 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da narkotik ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 229 kök hint keneviri, 246 gram kubar esrar, 175 gram kenevir tohumu ve 3 bin 400 lira para ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Narkotik SuçlarGüvenlikNarkotik3. SayfaKenevirAksarayGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da 229 kök hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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