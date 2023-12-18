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Aksaray'da kadın balkondan düştü, erkek arkadaşı gözaltına alındı - Son Dakika
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Aksaray'da kadın balkondan düştü, erkek arkadaşı gözaltına alındı

Aksaray'da sevgilisiyle tartışan 32 yaşındaki kadın, 3. kattaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Kadının erkek arkadaşı gözaltına alındı. Olayın intihar mı yoksa kasten atılma mı olduğu araştırılıyor.

Aksaray\'da kadın balkondan düştü, erkek arkadaşı gözaltına alındı
18.12.2023 - 02:38,
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Sevgilisiyle tartışan kadın 3. kattaki rezidansın balkonundan düştü

Erkek arkadaşın gözaltına alındığı olayda cinayet ekipleri olayın intihar mı yoksa kasten atılma mı olduğunu araştırıyor

AKSARAY - Aksaray'da sevgilisiyle tartışan 32 yaşındaki kadın 3. kattaki dairenin balkonundan düştü. Toprak zemine düşen kadın ağır yaralanırken kadının erkek arkadaşı gözaltına alındı.

Olay gece yarısı Taşpazar Mahallesi 839 Sokak'ta bulunan 3 katlı rezidansın 3. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sevgilisi olduğu iddia edilen Ahmet K.'nin evine gelen Meryem K. ile erkek arkadaşı arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma başladı. Bir süre Ahmet K. ile tartışan Meryem K., 3 kattaki dairenin balkonundan aşağıya düştü. 3. kattan toprak zemine düşen kadın ağır yaralanırken rezidans sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rezidansa gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından yaralı kadın sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Ağır yaralanan kadın Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Sağlık ekiplerince ambulanstan indirildiği sırada ambulansta bulunan kadın sağlık görevlisi, basın mensuplarına önce "Kamera çekmesin" dedi, sonra ise "Suç yani çekmeyin lütfen" diyerek basın mensuplarına tepki gösterdi. Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayın geniş çaplı incelenip araştırılması çerçevesinde Ahmet K.'yi gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın intihar mı yoksa kasten atılma mı olduğunun izini sürüyor.

Kaynak: İHA
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Aksaray, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aksaray'da kadın balkondan düştü, erkek arkadaşı gözaltına alındı - Son Dakika


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